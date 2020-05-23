Сегодня в передаче "Слова слова" с Савиком Шустером обсуждается тема об интервью, который взял журналист Дмитрий Гордон у Игоря Стрелкова-Гиркина. В дискуссии приняла участие заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Позиция Светлан заключалась в том, что журналистом никто не имеет права указывать с кем брать интервью, а с кем нельзя брать интервью.

"Мне, если честно, само интервью с Гиркиным неинтересно обсуждать. Я бы хотела высказаться в отношении реакции, которая последовала за этим интервью. После моего визита сюда сегодня вечером, а то и завтра утром в Фейсбуке и социальных сетях появится какое-то количество постов разных полупокеров, которые начнут рассказывать о том, что меня приглашать не нужно было. Они начнут вам давать советы, рассказывать на каком языке мне нужно говорить, о чем мне нужно писать, с кем мне нужно дружить и на кого нужно работать. Вам будут давать массу советов: как вести эфир, кого приглашать, в каком тоне задавать вопросы, улыбаться или не улыбаться нашим героям. Но на самом деле никто не может указывать журналистам с кем и как ему брать интервью, какие там расставлять акценты. Это дело журналиста, с каким человеком говорить и какой стиль общения избрать. Это может кому-то нравиться или не нравиться, но нельзя устраивать травлю журналистов за их работу", - сказала Светлана Крюкова.

Затем она вспомнила случай из собственной журналистской практики.

"Если опираться на собственную практику, у меня четыре года назад было интересное интервью, когда мы с моим коллегой Сергеем Мусаевым из "Украинской правды" поехали на встречу с Кернесом. Мы сделали интересное репортажное интервью, затащили его на чертово колесо, он рассказывал о своих фантомных болях и что подозревает в покушении на себя Арсена Авакова. И после этого Антон Геращенко написал пост у себя на Фейсбуке и сказал, что мы взяли за это интервью деньги и что так делать нельзя. И что вообще это нерукопожатный человек, и такие интервью не должны выходить в украинском пространстве. На нас вылилось столько грязи, сколько примерно в ситуации с Дмитрием (Гордоном - Ред.) Кстати, после этого никто так и не извинился. Это происходит со всеми журналистами, которые работают в жанре интервью", - сказала Светлана Крюкова.

Затем Светлана Крюкова прокомментировала и слова другой гостьи в студии - нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, которая считает некорректным интервью Гордона с Гиркиным. Крюкова отметила, что некорректно со стороны прошлой власти было устраивать "спецоперацию" с фейковый убийством журналиста Сергея Бабченко, тем самым как бы насмехаясь над настоящими убийствами - Олеся Бузины и Павла Шеремета.

"Мы живем в эпоху постправды, когда нам, украинским журналистам, нужно достать сложных людей, поговорить с ними, донести это интервью до своих читателей, а после этого еще и защитить эти интервью от нападок тех, кто нам хочет указывать с кем говорить, а с кем нет", - сказала Крюкова.

Видео ее выступления ниже приводит телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, после резонансного интервью с Дмитрием Гордоном поговорили журналисты "Страны" Юлия Корзун и Светлана Крюкова. Он рассказал, что сделает с радикалами, которые пришли под его офис и устроили беспорядки в знак протеста против беседы с Гиркиным.