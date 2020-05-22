Депутат фракции "Слуги народа" и глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов заразился новым коронавирусом.

Об этом написал Телеграм-канал "Политика Страны".

О состоянии и степени тяжести инфицирования 44-летнего парламентария ничего не сообщается. Также пока не известно, где он находится: дома или в больнице. Последний раз он присутствовал в сессионном зале 20 мая.

Аристов - крупный предприниматель, один из ведущих импортёров морепродуктов в Украину. Он является близким человеком к семье президента, выступал учредителем фирм вместе с женой Зеленского и его помощником Сергеем Шефиром.

19 мая "Страна" писала, что коронавирус нашли у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича. Из-за этого Верховная Рада отменила пленарные заседания до конца недели. 21 и 22 мая парламент работал в режиме комитетов.

А сегодня в "Слуге народа" поспешили отчитаться об отсутствии коронавируса у нардепов и возвращении парламента к заседаниям 2 июня.