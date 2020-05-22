В Минздраве рассказали, что коронавирусом можно заразиться и от носителя, которые переносит бессимптомную форму болезни.

Об этом сообзает Центр общественного здоровья в Facebook.

"У многих зараженных COVID-19 есть только незначительные симптомы ОРВИ. Особенно это характерно для ранних стадий заболевания. Новым коронавирусом можно заразиться от человека, который имеет лишь незначительный кашель, а в другом не чувствует себя больным. Согласно информации World Health Organization, основным механизмом передачи новой коронавирусной инфекции является капельный. То есть через капли, выделяемые из дыхательных путей инфицированного человека", - указано в сообщении.

При этом отмечается, что распространенность таких случаев пока что неизвестна, однако все-таки возможно заразиться коронавирусом и перенести его в тяжелой форме, если "подхватили" вы его от человека, который переносит бессимптомную форму.

Также Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что случайным образом коронавирус фиксировали у людей, которые не ощущали вовсе никаких симптомов ОРВИ или ухудшенного состояния. Считается, что риск передачи является самым высоким у людей с выраженной симптоматикой и уменьшается в течение следующих дней.

Потому врачи напомнили основные правила поведения в условиях пандемии коронавируса:

как можно чаще мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд или обрабатывать их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;

в людных местах соблюдать расстояние с окружающими не менее метра;

избегать мест большого скопления людей;

по возможности не касаться руками глаз, носа и рта;

соблюдать правила респираторной гигиены: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем сразу надо выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя;

самоизолироваться в случае появления респираторных симптомов. Также нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно. Особенно, если живете с людьми пожилого возраста;

обратиться к семейному врачу при повышении температуры, кашля, затрудненного дыхания.

Напомним, хотя в Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса (а так и должно быть, учитывая социальную опасность болезни), по факту людям приходится платить.

Как сообщала "Страна", первый в мире генетический тест для определения коронавируса разработали в авторитетной американской клинике "Альберт Эйнштейн". Начать использовать новинку собираются с июня и она уже запатентована на территории США.