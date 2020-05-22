Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью московского патриархата и передать монастырь Православной церкви Украины (ПЦУ). Глава государства перенаправил подписантов в Кабмин, сославшись на закон, по которому объектами госсобственности правительство.

Ответ Зеленского опубликован на сайте президента 22 мая.

Президент отреагировал на петицию, появившуюся 15 апреля и инициированную Алексеем Кравчуком, так как она набрала более 27 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

"Согласно п. 1 ст. 5 закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", Кабинет министров Украины является субъектом управления, который определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - сказано в ответе Зеленского.

Президент также напомнил, что Кабмин управляет объектами госсобственности и в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины. Поэтому именно правительство должно решить, кому по договору аренды должна принадлежать лавра.

Киево-Печерскую лавру давно хотят отобрать у УПЦ МП. Как писала "Страна", при Порошенко Администрация президента давала указание руководству музею монастыря готовить иски о прекращении аренды святыни УПЦ.

А в апреле забрать лавру в Киеве, а также Почаевский монастырь у УПЦ призывал Владимир Вятрович.