Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 22 мая. Фото: "Страна"

Минздрав опубликовал карту с количеством заболевших коронавирусом украинцев по областям на 22 мая.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 824 (441 выздоровел)
  • Волынская область - 740 (177 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 859 (176 выздоровели)
  • Донецкая область - 141 (57 выздоровели)
  • Житомирская область - 607 (273 выздоровели)
  • Закарпатская область - 1 003 (255 выздоровели)
  • Запорожская область - 401 (221 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 1268 (596 выздоровели)
  • Киев - 2522 (338 выздоровели)
  • Киевская область - 1 344 (262 выздоровели)
  • Кировоградская область - 460 (344 выздоровели)
  • Луганская область - 43 (33 выздоровели)
  • Львовская область - 1 240 (250 выздоровели)
  • Николаевская область - 277 (109 выздоровели)
  • Одесская область - 814 (106 выздоровели)
  • Полтавская область - 266 (218 выздоровели)
  • Ровенская область - 1 323 (453 выздоровели)
  • Сумская область - 166 (106 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1105 (720 выздоровели)
  • Харьковская область - 866 (208 выздоровели)
  • Херсонская область - 173 (133 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 299 (89 выздоровели)
  • Черкасская область - 383 (227 выздоровели)
  • Черновицкая область - 2 905 (752 выздоровели)
  • Черниговская область - 119 (41 выздоровел).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 22 мая

"Подтверждено 20 148 случаев COVID-19, из них 6 585 выздоровели, 588 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 442 случаев. На амбулаторном лечении 13 816 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 6 332 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек", - указано в сообщении.

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 22 мая

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 22 мая

Напомним, количество выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в африканских странах к 22 мая превысило 100 тысяч. Лидером по числу зараженных стала Южно-Африканская Республика.

Как сообщала "Страна", 61-летняя американская певица Мадонна переболела коронавирусом. Об этом она написала в своем фотоблоге Instagram и попросила своих 15 миллионов подписчиков фильтровать информацию касательно вируса и не верить заголовкам.

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