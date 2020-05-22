Власти в Донецкой и Закарпатской областей приняли решение пока не ослаблять ограничительные противоэпидемические меры.

Об этом сообщили на своих страницах в Facebook глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко и пресс-служба Ужгородского горсовета.

Кириленко объяснил решение местных властей региона тем, что в Донецкой области за последнюю неделю количество проведенных тестов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) составило менее 12 на 100 тысяч населения. Он написал, что пересмотр вопроса состоится после превышения установленного показателя количества тестирований (не менее 12 на сто тысяч).

В свою очередь, Закарпатская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 22 мая тоже решила не ослаблять карантин из-за высокого уровня заболеваемости.

"Для второго этапа ослабления карантинных мер уровень эпидемиологических показателей не соответствует установленным Минздравом Украины критериям по заболеванию коронавирусной болезнью (Covid-19)", - сказано на странице Ужгородского горсовета в соцсети.

В случае достижения определенных показателей региональная комиссия сможет ослабить противоэпидемические меры в области. А пока там продолжают действовать ослабление первого этапа.

Как писала "Страна", в четверг Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине в Украине, который продлится с 22 мая по 22 июня.

Мы также рассказывали, что в самой зараженной коронавирусом области Украины решили ослабить карантин.