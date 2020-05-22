В Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областях власти распорядились ослабить карантин, несмотря на то, что еще утром они были среди группы регионов Украины, не готовых к снятию ограничений.

Об этом информируют Центр общественного здоровья (ЦОЗ) и облгосадминистрации, 22 мая.

Так, на странице в ФБ Днепропетровской обладминистрации сообщается, что было проведено совещание с Кабинетом министром, Минздравом и Офисом президента Украины, во время которого было принято решение об ослаблении карантина в регионе.

Стороны пришли к выводу, что область соответствует необходимым критериям для снятия ряда ограничений. Решение ТЭБ и ЧС о смягчении карантинных мероприятий уже готово и вступит в силу после публикации.

Кроме этого второй этап выхода из карантина стартует в Николаевской и Хмельницкой областях.

Таким образом, к переходу на второй этап снятия карантина все еще не готовы 8 областей Украины - Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская и город Киев. В этих регионах большое количество больных на 100 тысяч населения, высокая загруженность больничных коек и низкий охват населения тестированием на коронавирус.

Напомним, что в Херсонской и Одесской областях с 22 мая началось снятие некоторых карантинных ограничений.

Ранее мы писали, что власти Львовской и Волынской областей решили не ослаблять карантин, несмотря на соответствие критериям Минздрава.