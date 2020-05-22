Полиция Житомирской области предъявила мужчине подозрение в убийстве 7 человек, среди которых ветераны ООС, нацгвардейцы и волонтеры.

Об этом информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 22 мая.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области, Следственным управлением ГУ Нацполиции в области арендатору пруда сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства двух и более лиц (п.1.ч.2 ст. 115 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, 22 мая на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК, правоохранители изъяли у него ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора", - добавили в ведомстве.

Напомним, утром 22 мая замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что компания киевлян отдыхала вместе с арендатором пруда. Позже они выпили, шестеро мужчин отправились спать. А потом, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, арендатор водоема начал расстреливать гостей". Выжить удалось только одному мужчине, он убежал и вызвал полицию.

Как удалось выяснить "Стране", конфликт между мужчинами произошел после того, как один из погибших угрожал "изнасиловать" арендатора пруда Захаренко в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. А после этого еще и напал на Захаренко с ножом.

В свою очередь супруга Анатолия утверждает, что причиной инцидента стал конфликт из-за войны на Донбассе. Погибшие якобы пристыдили жителя села Новоселица за то, что тот не пустил своих детей служить в армии.