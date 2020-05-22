Минздрав опубликовал таблицу выполнения условий адаптивного карантина по областям страны, которая говорит о готовности к переходу на второй этап ослабления карантина. Данные будут ежедневно обновляться, чтобы каждый украинец видел, сколько осталось до конца ограничений в его регионе или городе.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - указано в сообщении.

Первым пунктом для определения готовности региона к ослаблению карантина назвали инцидентность или количество новых случаев заражения. Для ослабления карантина их долэно быть не более 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней. Отмечается, что в начале пандемии натуральный прирост заболевших составлял +50%.

Второй показатель - загруженность мест в больницах, которые выделили специально под больных коронавирусом. Эта цифра должна составлять максимум 50%.

Третий пункт - охват ежедневного тестирования должен быть не ниже уровня инцидентности. То есть, тесты на коронавирус при помощи полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа должны составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 22 мая показатели по областям следующие:

Напомним, комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ослабить особый режим въезда и выезда в Черновицкой области, в которой находится наибольшее количество зараженных коронавирусом.

Как сообщала "Страна", в Киевской области, как и в Ровенской, и во Львовской, с 22 мая не будут смягчать карантин. Дело в том, что в регионе число случаев заболевания на сто тысяч населения составляет 13,9. Кабмин же определил этот показатель на уровне меньше 12 для наступления следующего этапа отмены ограничительных мер.