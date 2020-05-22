Юрист Андрей Портнов и созданные им возле линии соприкосновения офисы бесплатной юридической помощи подали иск в Донецкий окружной административный суд об отмене приказа командования ООС о запрете пересекать линию разграничения во время карантина, что привело к фактическому блокированию большого числа людей, которые не могут вернуться неподконтрольной территории на подконтрольную и наоборот (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Об этом юрист написал в своем Телеграм-канале, добавив, что такой карантинный запрет - самый жесткий на территории страны.

По словам Портнова, введенный на Донбассе режим отличается от всех других участков границы государства. Донбасс - единственное место, где более двух месяцев людей не пускают к своим родным и близким. Они фактически ограничены в свободе передвижения и стали забытыми заложниками.

"На Донбассе людей еще не пропускали ни разу, как это происходило в период эпидемии с пунктами пропуска из Европы. Требуем от властей не дожидаться решения суда и немедленно позволить гражданам прибыть к своим детям, близким и родным по обе стороны линии соприкосновения", - написал Портнов.

В распоряжении "Страны" также оказался сам иск, текст которого мы приводим целиком.

Как сообщала "Страна", командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе 15 марта.

Мы также делали репортаж о том, что происходит с украинцами, которые застряли на Донбассе из-за карантина.