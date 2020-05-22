В пятницу состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в режиме видеокоференции. Оно было созвано по инициативе украинской стороны и связано с обострением ситуации на линии соприкосновения.

На встрече участники заслушали итоги заседания рабочей группы по вопросам безопасности, но ни о чем не договорились.

Об этом сообщает Телеграм-канал Министерства иностранных дел "ДНР".

"Сегодняшнее внеплановое заседание имело бы смысл, если бы в его ходе наконец-то были согласованы жизненно необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья мирных граждан Донбасса. Однако и в этот раз представители Киева разыграли очередной театр абсурда. К примеру, представляющий Киев господин Резников заявил, что нет никакой "ургентной ситуации" на линии соприкосновения. Тогда зачем Украина так настойчиво заявляла в СМИ, что срочно созывает Контактную группу? Не понятно", - заявила представитель "республики" в Минске Наталья Никонорова.

По ее словам, донецкая сторона согласилась на оперативную встречу для того, чтобы прекратились обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители.

"С 14 марта, когда на нашей территории была зафиксирована первая в этом году жертва, наблюдается рост эскалации. Такого количества жертв среди гражданских лиц за такой короткий период – 22 раненых и четверо погибших – у нас не было давно", – заявила Никонорова.

Как сообщала "Страна", обострение привело к тому, что на днях "ДНР" и "ЛНР" заговорили о войне и привели войска в боеготовность.

Мы также писали, что сегодня украинская армия и "ДНР" обвинили друг друга в очередных обстрелах на Донбассе.