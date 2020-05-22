Украина ввела пошлины в размере 51,52% на импорт стальных бесшовных труб из Китая и товаров из Российской Федерации и Беларуси.

Об этом в пятницу, 22 мая, информирует пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Сообщается, что сегодня состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), во время которого было принято решение ввести антидемпинговую пошлину в 51,52% в отношении импорта в Украину стальных бесшовных труб из Китая.

При этом комиссия установила нулевую пошлину для двух групп компаний на узкие товарные группы, которые не производятся в Украине либо их производство на территории страны не достигло значительного объема. Кроме этого МКМТ ввела импортные пошлины в размере 18% на импорт полимерных материалов вне зависимости от страны происхождения и экспорта. Также пошлину в размере 19,75% Украина ввела на импорт стальных креплений из Китая.

Сообщается, что по результатам антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлину для Беларуси в размере 21,32%, для РФ в размере 45,79%.

Продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из Китайской Народной Республики в связи с истечением срока их применения.

По результатам рассмотрения заявления о проведении специального расследования относительно импорта в Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта, комиссия определила начать расследование.

Напомним, что в прошлом году основные трубные предприятия Украины снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до около 880 тыс. тонн, при этом в октябре выпущено около 70 тыс. тонн этой продукции.

А в 2018 году Евросоюз продлили действие антидемпинговой пошлины на ввоз бесшовной трубы из Украины в размере 25,7%.