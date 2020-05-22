Количество выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в африканских странах к 22 мая превысило 100 тысяч. Лидером по числу зараженных стала Южно-Африканская Республика.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который отслеживает ситуацию с распространением вируса в мире.

В ЮАР зафиксировано 20 125 заболевших. На втором месте расположился Египет (15 786 зараженных), на третьем - Алжир (чуть менее 8 тысяч).

За время пандемии в Африке из-за коронавируса скончались 3,1 тысяч человек. Более 41 тысячи выздоровели.

Всего в мире к настоящему моменту заболели 5 257 933 человек. Из инфицированных 336 921 человек умерли.

Ранее в мае во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что пандемия COVID-19 в следующие полтора года может унести жизни 190 тысяч африканцев, а при провале мер сдерживания эпидемии на континенте заразятся от 29 до 44 млн человек.

Как писала "Страна", в апреле на Мадагаскаре объявили о создании лекарства от коронавируса из полыни.

Однако в ВОЗ предупредили, что это лекарство не прошло испытаний.