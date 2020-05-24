Сегодня, 24 мая 2020 года, отмечается Ураза-байрам. У мусульман это второй по значимости праздник после Курбан-байрама (31 июля). Две эти даты президент Владимир Зеленский в начале недели пообещал сделать государственными праздниками Украины.

"Страна" рассказывает об Ураза-байраме, что в этот день мусульманам можно и нельзя делать, какие они блюда готовят и как празднуют. Дополнительно мы публикуем открытки с Ураза-байрамом.

Ураза-байрам - история праздника

Ураза-байрам переводится как благословенный праздник. Это торжественный день по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.

Днем на протяжении Рамадана - в этом году с 23 апреля по 23 мая - мусульманам нельзя есть и пить. Им запрещены развлечения, курить и пить алкоголь, интимные отношения с женой. Мужчины усердно молятся. Вечерами они возвращались к привычной жизни, ужинают и отдавали супружеский долг.

К Ураза-байраму мусульмане долго готовятся предельно серьезно. Верующие убирают в домах, квартирах и огороде, готовят вкусную праздничную еду. Они пекут блины и сладкие пироги, пирожки эчпочмак и другие многочисленные блюда с бараниной.

В этот день для мусульман важно помогать бедным - подавать милостыню. На Ураза-байрам им нельзя заниматься домашними делами, работать в полях, выяснять отношения, ссориться.

Перед Ураза-байрамом мусульмане обязательно совершают обряд полного омовения. После они надевают самую лучшую одежду, идут в гости к родственникам и посещают могилы умерших близких, дарят близким и друзьям подарки, разговляются и радуются тому, что выдержали пост во имя Аллаха.

Ураза-байрам: поздравления, картинки и открытки

В день Ураза-байрама верующие поздравляют друг друга словами "Ид мубарак!" Это приветствие переводится как "Благословенного праздника!" Еще мусульмане говорят:

Пусть Всевышний примет наше поклонение и одарит нас Своим довольством и прощением!

Также они отправляют по смс и в месседжерах праздничные картинки и открытки, которые публикуем ниже.