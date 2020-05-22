На этих выходных в Украине будет холодно и сыро, в некоторых областях пройдут дожди. Не порадует украинцев и сильный северо-западный ветер.

Об этом в пятницу, 22 мая, написала метеоролог Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Если вы увидите странного человека в маске, темных очках, шапке на лоб, с поднятым воротником, которая крадется в кустах и ​​осторожно нервно оглядывается по сторонам - это, скорее всего, будет какой-то синоптик. Который будет прятаться от разгневанного толпы с посиневшими от холода носами с опасными зонтами в руках. Чем буду спасаться?) Прогнозом потепления на следующей неделе!" - пошутила метеоролог.

По данным Диденко, в субботу, 23 мая, дожди ожидаются в центральных областях страны, на Севере, в южной части и в Харьковской области. При этом в Запорожской, Луганской, Донецкой и Николаевской областях существенных осадков не будет, лишь "малые влажные ячейки". Что касается западного региона, в субботу там будет сухая и солнечная погода.

"А вот уже в воскресенье западные области снова накроет атмосферным фронтом с дождями. 24 мая небольшие дожди также возможные в восточной части Украины плюс Днепр с районами и Запорожье. А вдоль полосы Чернигов-Киев-Кропивницкий-Одесса существенные осадки маловероятны", - отметила Диденко.

Как сообщила метеоролог, температура воздуха в воскресенье останется довольно низкой. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов тепла, есть вероятность заморозков на Западе, Севере и в Центре. В дневные часы столбики термометров покажут от +11 до +17 градусов.

Что касается Киева, то там на выходных серьезных дождей быть не должно. Тем не менее, возможно в столицу нагрянет насыщенный влагой воздух. По этой причине Диденко советует киевлянам носить с собой зонт. Ночью в Киеве будет холодно, от +3 до +6 градусов, днем от +12 до +16 градусов тепла.

Ветер на территории Украины по прежнему будет северо-западным, порывистым.

"Поэтому на выходных одевайтесь в несколько ярусов, чтобы можно было легко снять что-то верхнее, как вдруг выглянет солнце, и так же легко снова надеть. Зонты, осенние ботинки, маски, темные очки, шапки, капюшоны. Словом, вижу, что мы не очень будем отличаться: синоптики, скрывающихся от замерзшего разгневанного народа и, собственно, сам народ. Синоптики - с народом!" - добавила Диденко.

Карта погоды на субботу, 23 мая. Источник: Наталка Диденко

Карта погоды на воскресенье, 24 мая. Источник: Наталка Диденко

Напомним, что ранее Диденко сообщила, когда украинцам стоит ждать потепления.

Ранее мы писали, что в субботу, 23 мая, ожидаются дожди в центральных областях, местами на севере, в южной части, а также в Харьковской области.