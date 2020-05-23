Адвокат Андрей Портнов обвинил во лжи соратников Петра Порошенко и Арсения Яценюка. Последние заявляли, что в докторской диссертации юриста есть плагиат. За это утверждение Портнов подал на них иск.

Подробности он написал в своем Телеграм-канале.

По словам адвоката, донос о якобы плагиате в докторской диссертации Порнова одиннадцатилетней давности написало "Радио Свобода". На его основе вынес решение глава комиссии по этике Сергей Квит - бывший член фракции "Блок Петра Порошенко" и министр образования в правительстве Яценюка.

Портнов опубликовал научно-правовое экспертное заключение о диссертации, подписанное ученым Национальной Академии правовых наук Украины. В заключении сказано, что подозрения в плагиате - ложь, научная работа содержит все ссылки на источники, а академического плагиата в работе нет.

Кроме того, Портнов подан на комиссию иск в Окружной админсуд Киева. По его словам, цель подачи - "установить противоправность действий чиновников, закошмарить их в уголовном процессе и с каждого взыскать ущерб".

Также адвокат сообщил, что вошел еще в один судебный процесс - о признании незаконным избрания главы комиссии Квита. Портнов хочет добиться его увольнения. Кроме того, параллельно готовится серия юридических мер о лишении Квита его ученых степеней. Как выяснил Портнов, тот нарушал разные научные процедуры.

"Думаю, из документов одного свидетельства о рождении оставить ему для жизни будет вполне достаточно. С таких клоунов нужно спрашивать очень быстро, жёстко и показательно", - резюмировал Портнов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о "деле 43 картин", по которому экс-президента Порошенко вызывают на допрос.

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