В Херсонской и Одесской областях с 22 мая началось снятие некоторых карантинных ограничений.

Как изменится жизнь в регионах с пятницы, рассказали на своих страницах в Facebook глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев и глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

В Херсонской области с 22 мая прекратили работу стационарные и мобильные карантинные блокпосты. С сегодняшнего дня в области также ослаблены противоэпидемические мероприятия и разрешено следующее:

работа городского, пригородного и внутриобластного транспорта;

проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей;

проведение религиозных мероприятий, но при условии не более одного человека на 10 кв. м;

деятельность гостиниц (без ресторанов).

С 25 мая заработают учреждения дошкольного образования.

В случае ухудшения эпидемической ситуации в регионе Гусев предупредил о восстановлении ограничительных мер.

Что касается Одесской области, то по данным Министерства здравоохранения она соответствует критериям, по которым можно ослабить карантин: это большое количество тестирований, незначительное число новых больных и небольшая заполненность больниц зараженными коронавирусом.

С 22 мая на территории области возобновляются междугородные пассажирские перевозки. А вот движение общественного транспорта в городах и внутри районов должно восстановиться по решению местных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, власти сотрудничают с "Укрзализныцей" по поводу возвращения железнодорожного сообщения внутри региона. Если в течение недели железнодорожники завершат все необходимые подготовительные работы и позволит эпидемическая ситуация, пригородные поезда начнут курсировать уже с 1 июня.

Также возобновят работу все учреждения и заведения. В отдельных организациях социальной защиты будут разрешены групповые обучения, но не более пяти человек.

При соблюдении рекомендаций МОЗ откроются и учреждения дошкольного образования. В школах состоится ВНО, а высшие учебные заведения проведут вступительную кампанию.

Напомним, 21 мая Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине. Согласно ему решение о снятии ограничений должны приниматься в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

Как писала "Страна", Львовская и Волынская области отказались смягчать карантин у себя.