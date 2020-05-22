Потепление в Украине начнется уже в воскресенье, 24 мая, а максимально воздух прогреется уже в начале июня.

График с такой информацией опубликовала у себя в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

Так, она предложила украинцам посмотреть на диаграмы, которые говорят о том, в страну скоро вернется тепло.

"Особая целевая аудитория - мерзляки, скромные владельцы приусадебных участков и большие фазендейро. Не унывайте, расправьте плечи! Потепление - будет)", - заверила Диденко.

Кроме того метеоролог напомнила о том, что сегодня в Украине ожидаются осадки, сильный ветер и высокое атмосферное давление. "Рассматривайте, чтобы не упасть носом на клавиатуру, сонная погода", - добавила синоптик.

Скоро в Украину придет потепление. График: Наталка Диденко в Фейсбук

Напомним, что пока в Украине май холодный и идут постоянные дожди - в западной Европе невероятная жара. В Мадриде ожидается 30 градусов тепла. Также жарко на африканском континенте - страдают Египет и Ирак.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки. Температура на поверхности почвы ночью в Киевской и западных областях местами опустится до нуля градусов.