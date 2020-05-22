При крушении пассажирского самолета в Пакистане выжили десятки человек.

Об этом во вторник, 22 мая, информирует газета The Nation.

По информации журналистов, в местные больницы города Карачи были госпитализированы 35 человек, которые пострадали в инциденте. При этом половина из них является пассажирами упавшего самолета.

Сообщается, что самолет рухнул посреди густонаселенного района города. Из-за этого были разрушены несколько жилых домов, из-под обломков были спасены около 30 местных жителей. Как утверждают источники издания, спасателям также удалось обнаружить на месте крушения "черный ящик". Предварительной причиной аварии называется техническая неисправность двигателей.

Напомним, что в Пакистане возле аэропорта Карачи разбился пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines. Он следовал по маршруту из Карачи в Лахор. На борту было 107 человек.

Ранее мы писали, что при крушении якобы выжил президент крупного банка "Пенджаба" Зафар Масуд.