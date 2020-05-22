15-17 июня в Украине пройдет пробное ВНО по украинскому языку и литературе, а по другим предметам - 17-19 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН, ссылаясь на приказ Украинского центра оценивания качества образования.

"Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня. Для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего Регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные ранее от РЦОКО", - сообщили в министерстве.

Также сообщается, что в день тестирования для того, чтобы попасть в кабинет, участник должен иметь при себе оригинал документа, по которому происходила регистрация (паспорт, ID-карточка и т. п.), приглашение-пропуск и средства индивидуальной защиты.

Также, как и раньше, рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, прозрачную бутылку с питьевой водой (по желанию) и антисептик для рук.

Известно, что результаты пробного ВНО по украинскому языку и литературе тем, кто воспользуется возможностью посторонней проверки, сообщат до 21 июня. Работы по остальным предметам проверят до 23 июня.

Напомним, что основная сессия ВНО-2020 начнется 25 июня и продлится до 17 июля. Результаты выпускникам сообщат до 29 июля.

Ранее "Страна" сообщалась, что была в Минобразования назвали даты ВНО и первые нюансы тестирования.