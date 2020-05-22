В пятницу, 22 мая, официальный курс доллара США от Национального банка Украины составляет 26,88 грн/$1. По сравнению со вчерашним днем доллар подорожал на 3 копейки. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,86-26,90 грн/$1.

Об этом со ссылкой на данные дилеров сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке 22 мая вырос до до 26,75 грн/$1 с 26,78 грн/$1 накануне. Центробанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 25 мая - до 26,7556 грн/$1 с 26,7699 грн/$1.

Стоит отметить, что на этой неделе украинская валюта укрепилась впервые за два дня, после чего ее котировки стали снижаться.

Кроме того НБУ поделился курсом других иностранных валют на 25 мая:

EUR 1 ЕВРО 29,1676

RUB 10 российских рублей 3,7425

PLN 1 злотый 6,5061

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 20 мая составил 369,6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $288,9 млн.

Напомним, что 20 мая курс гривни к доллару упал первый раз за неделю.

Ранее мы писали, что глава НБУ спрогнозировал, какой курс стоит ожидать украинцам после карантина. Глава регулятора отмечает возможные небольшие колебания.