В субботу, 23 мая, ожидаются дожди в центральных областях, местами на севере, в южной части, а также в Харьковской области. В Запорожской, Луганской, Донецкой, Николаевской областях – без существенных осадков, могут быть локальные очаги осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 22 мая.

По данным синоптиков, на Западе погода в субботу будет сухой, иногда солнечной. Однако, воздух не будет прогреваться, температура и в дальнейшем будет колебаться между +14...+18 градусами.

Ночью температура ожидается +3...+8 градусов. Заморозки ожидаются в западных, северных и в центральных областях.

В столице ночью будет холодно +3...+6 градусов, а днем – +12...+16 градусов.

Напомним, в пятницу в Украине ожидаются заморозки, дожди и ветер.

Также мы писали, что синоптик показала карту двух циклонов и антициклонов, чья битва определит погоду в Украине до конца недели.