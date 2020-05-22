Цены на нефть эталонных марок, которые на днях показывали довольно уверенный рост, заметно снизились во время торгов в пятницу.

Эксперты объясняют падение негативными сигналами из Китая и тревогой инвесторов из-за усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:33 по Киеву составила $34,92 за баррель, что на $1,14 (3,16%) ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии. Однако по итогам недели Brent может прибавить более 5%, считают аналитики.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,01 (2,98%) - до $32,91 за баррель. В четверг контракт подорожал по итогам шестой торговой сессии подряд, что стало наиболее продолжительным периодом роста с февраля 2019 года.

"Хотя поддержку нефти может оказывать ослабление карантинных мер, тенденции к повышению ограничены опасениями замедления мирового экономического роста и глобальной напряженности", - полагает аналитик FXTM Лукман Отунуга.

На цены повлияло заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) о том, что страна впервые с 1994 года решила не устанавливать целевой показатель годовых темпов роста ВВП.

Решение Китая обусловлено тем, что страна сталкивается с последствиями коронавируса и неопределенностью в торговой сфере. Это решение является негативным фактором для всего мира, так как КНР долгое время выступал главным двигателем роста мировой экономики.

Между тем сенаторы США опять обострили напряженность в отношениях с Китаем, подготовив законопроект о санкциях против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге. Законопроект о национальной безопасности Гонконга, который вошел в повестку сессии ВСНП, предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, терроризм и вмешательство извне.

Помимо этого, на настроения трейдеров влияет неопределенность относительно снятия карантинных мер и опасения прихода второй волны коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину впервые доставили партию американской нефти WTI.

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