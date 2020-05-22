Состояние главы Чечни Рамзана Кадырова, которого доставили в московскую больницу с подозрением на коронавирус, врачи описывают как тяжелое.

Об этом в пятницу, 22 мая, рассказали источники в больнице, передает Baza.

Так, по данным источников, заражение Кадырова произошло около 2-3 недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова, госпитализированного с коронавирусом. Руководитель Чеченской Республики даже обнял больного.

Уже через неделю после визита Кадыров стал чувствовать сильное недомогание, которое он списал на обычное ОРВИ. Как утверждают журналисты, теперь у него серьезное поражение легких.

Кадры визита Кадырова в больницу. Видео: Рамзан Кадыров в YouTube

Напомним, что недавно коронавирус подтвердился у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее мы писали, что с диагнозом Covid-19 в больницу слег премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Уже 19 мая он вернулся на работу.