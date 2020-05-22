В мае оптовая цена на природный газ для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС и трат на транспортировку топлива). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем текущего года.

О понижении цены сообщил Департамент по коммуникациям компании.

В "Нафтогазе" отчитались, что всего с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

В компании снижение цены связали с мировым экономическим кризисом, который вызвал рекордное падение стоимости всех энергоносителей. По данным аналитиков "Нафтогаза", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно влияет высокий уровень заполнения подземных хранилищ, где из-за теплой зимы скопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд кубометров.

"Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период - все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку", - прокомментировал ситуацию председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

С января 2020 г. оптовая цена на природный газ в рамках ПСО рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров от 24 января. Основным показателем при этом являются фактические результаты биржевых торгов, проходивших с 1-го по 22-е число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF). Однако в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. "Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года. Торги показали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа, заявили в компании.

Следовательно, при расчете цены газа для населения на май "Нафтогаз", как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению Камбмина и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа оператору ГТС Украины.

13 мая "Страна" писала, что топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о своем скором увольнении и обвинил Коболева в измене.

Мы также приводили комментарий "Нафтогаза" по поводу громкого увольнения.