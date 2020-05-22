С "короля контрабанды" Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды", сняли электронный браслет, потому что судья ВАКС Сергей Мойсак поверил на слово адвокату Андрею Федуру.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в пятницу, 22 мая.

"Адвокат Альперина врет о том, почему с "короля контрабанды" сняли электронный браслет. По его словам, обязанности отменили, потому что когда Апелляционная палата ВАКС еще месяц назад взимала с "короля" 35 млн грн залога, не положила на него заново эти обязанности", говорится в сообщении.

Как отметили в ЦПК, позиция Федура ложная, а судья Мойсак "снова опозорил Высший антикоррупционный суд".

Так, 16 апреля Апелляционная палата ВАКС решала только два вопроса: о взыскании части залога и увеличения ее размера, а вопрос о действии обязанностей Альперина до 21 мая не рассматривался.

Также все обязательства Альперина действовали до 23 мая, а продлил их до этого сам судья Мойсак.

"По словам Федура, вчера судья Мойсак почему-то поверил словам адвоката, что обязанности не действуют с 16 апреля, поскольку апелляция их не установила", говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦПК добавили, что если господин Федур говорит правду и апелляция не установила обязанности 16 апреля, то почему Альперин того же дня не снял браслет, а ждал 21 мая? Центр предполагает, что слова Федура – неправда.

Напомним, в ноябре из-под носа силовиков ушел одесский бизнесмен Вадим Альперин, имя которого тесно связывают с контрабандой. Судя по всему, это была серьезная облава: 26 ноября в Киеве был задержан крупный таможенный чин, который раньше работал в Одессе и был, по данным следствия, в связке с Альпериным.

Как мы писали, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) перевела часть залога контрабандиста Вадима Альперина в доход государства.