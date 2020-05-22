Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение №912 Киевской городской госадминистрации от 28 июля 2017 года об ограничении движения транспорта по ул. Петра Сагайдачного и на Контрактовой площади. Иск об отмене этого решения подали шесть физических лиц.

Вердикт суда, вынесенный 18 мая, опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно распоряжению КГГА, на постоянной основе были введены:

пешеходная зона на Контрактовой площади и по ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской с запретом на них движения транспортных средств и установления физических препятствий;

одностороннее движение по улицам Братской (от ул. Андреевской до ул. Ильинской), Покровской (от дома №8 на Контрактовой площади до ул. Андреевской), Ильинской (от ул. Братской до Контрактовой площади), а также по Контрактовой площади (от ул. Ильинской до ул. Григория Сковороды).

Суд проанализировал законодательство, действующее на момент принятия решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспорта на улицах - при проведении ремонтных и других работ или на период народных гуляний и массовых мероприятий.

Как отметил суд, полный запрет движения транспорта на улицах предусмотрен только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях. Органы местного самоуправления не уполномочены вводить полный бессрочный запрет движения транспорта на улицах.

Кроме того, суд обратил внимание, что распоряжение №912 было принято без участия лиц, чьи интересы предписание так или иначе нарушает. ОАСК напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения. А действующий Генплан Киева не предусматривает создания пешеходной зоны на упомянутых участках. Суд отметил, что не получил и подтверждения проведения общественных слушаний относительно внесения изменений в Генплан.

Поэтому ОАСК пришел к выводу, что распоряжение КГГА №912 противоречит интересам территориальной общины города, не способствует обеспечению безопасных и удобных условий движения транспорта и пешеходов по улицам и дорогам города, нарушает требования пожарной безопасности и принято без учета закона "О местном самоуправлении в Украине" и в нарушение требований ст.21 закона "О регулировании градостроительной деятельности". А потому подлежит отмене.

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