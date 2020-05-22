Власти работают над тем, чтобы американская платежная система PayPal заработала в Украине.

Об этом во пятницу, 22 мая, рассказали в пресс-службе министерства цифровой трансформации.

"В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту компании с предложением работать в Украине и получил ответ, что такая возможность рассматривается. Диалог с PayPal продолжается, о результатах мы обязательно сообщим дополнительно", - поделились в Минцифры.

Отмечается, что ведомство также рассматривает вариант захода в страну таких платежных систем как Vapulus и Stripe, чтобы украинцы могли без посредников пользоваться онлайн-магазинами Amazon, eBay и Etsy.

PayPal - международная электронная платежная система, основанная в 1998 году предпринимателем Илоном Маском. Это самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 230 млн человек в 190 странах мира.

Напомним, что в 2018 году тогдашний замминистра экономики Максим Нефедов заявлял об отсутствии у PayPal планов зайти на украинский рынок.

Ранее мы писали, что Минцифры запустило цифровые полисы обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) в приложении "Дия".