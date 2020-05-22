Украинские банки увеличили свою прибыль в апреле до 9,2 млрд грн после падения в марте.

Об этом пресс-служба Национального банка Украины сообщила в пятницу, 22 мая.

Как отмечается, в январе банки заработали 6,592 млрд гривен, а в феврале – 9,285 млрд гривен, но уже в марте - всего 97 миллионов (в 100 раз меньше апрельских показателей - Ред.). Общая прибыль за четыре месяца составила 25,208 млрд гривен, на 39% больше, чем годом ранее.

За это время доходы банков составили 90,004 млрд гривен, расходы – 64,796 млрд гривен.

Кроме того, процентные доходы банков составили 50,784 млрд гривен, расходы – 23,364 млрд гривен, комиссионные доходы – 20,959 млрд гривен, расходы – 7,228 млрд гривен.

Напомним, в Днепре сотрудница банка украла более 19 млн гривен денег вкладчиков.

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