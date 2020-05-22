Полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Об этом "Стране" рассказал адвокат подозреваемой Кузьменко Тарас Беспалый.

"Сообщили, что из основного дела выделили материалы по отношению Кузьменко, Дугарь, Антоненко и одновременно огласили о завершении досудебного расследования. Это значит, что следствие считает, что собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд, они готовы передать материалы для ознакомления. После того как мы с ним ознакомимся, дело передадут в Шевченковский районный суд", - пояснил защитник.

Он также признался, что не сомневался в закрытии дела.

"Честно говоря, мы до последнего были уверены, что дело закроют, потому что реальных доказательств по делу нет и не было. Уволили группу прокуроров и поставили во главе дела прокурора с фамилией Тарасюк. Это бывший военный прокурор, и теперь он будет проводить дело относительно волонтеров и военных. Думаю, что слушание нескоро, потому что нужно ознакомиться с материалами, решить вопрос по мере пресечения, потому что люди под стражей все еще. Мы также хотим предоставить следствию свои материалы, свои доказательства, которые мы собрали, и только после этого дело передадут в суд. Думаю, что это не ближайшие 3 месяца, а может, и полгода", - сказал Беспалый.

Как рассказывала "Страна", 21 мая следствие изменило подозрение фигуранту дела Шеремета Антоненко. Теперь Антоненко является не организатором, а исполнителем преступления.

А сегодня мы со слов Тараса Беспалова писали, что изменилось в деле Шеремета и кого теперь считают организатором убийства.