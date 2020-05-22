Власти Греции распорядились с 15 июня принимать туристов из 20 стран, где обстановка с коронавирусом находится под котролем. В этом списке государств нет Украины.

Об этом в понедельник, 21 мая, рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис, передает Greek Reporter.

Так, посетить Грецию с 15 июня смогут граждане Кипра, Израиля, Германии, Китая, Австралии, Японии, Дании, Австрии, Болгарии, Сербии, Румынии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Норвегии.

При этом поголовно проверять туристов на коронавирус в греческих аэропортах не будут. Вместо этого тесты на Covid-19 будут проводить выборочно.

Также известно, что список стран, гражданам которых разрешается добраться в Грецию, будет расширяться 1 и 15 июля.

Ранее мы писали, что туристический сезон в июне начинает и Черногория.

В свою очередь правительство Испании в рамках смягчения карантинных мер в стране надеется на восстановление туризма в конце июня. К этому времени двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну будет отменен.