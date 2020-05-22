Иностранные спецслужбы намереваются дестабилизировать ситуацию в Одесской области. Учитывая это и стратегическое расположение региона Служба безопасности Украины будет уделять ему еще больше внимания в своей работе.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Управления СБУ в Одесской области, об этом председатель Службы Иван Баканов заявил во время рабочего визита в Одесскую область. Также в ходе визита он представил нового руководителя и встретился с личным составом областного управления.

"Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем", - сказал Баканов.

Он добавил, что особенности региона возлагают на сотрудников Службы дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности в Одесской области.

"Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне", - отметил Баканов.

Среди ключевых приоритетов СБУ он определил противодействие любым проявлениям сепаратизма, защиту национальной государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами. Кроме того, Баканов ознакомился с результатами и планами работы Одесского управления СБУ.

Как писала "Страна", 13 мая президент Украины сменил начальников СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях. В последней был назначен Виктор Доровский.

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