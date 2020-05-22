В то время как в Черновицкой области карантин ослабляют, власти Львовской и Волынской областей решили этого не делать.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщают пресс-службы облгосадминистраций.

Так, на заседании Львовской комиссии ТЭБ и ЧС чиновники отметили, что на протяжении нескольких дней в области эпидемиологическая ситуация ухудшается. Так, за последние сутки в регионе были зафиксированы 65 случаев коронавирусом, еще 50 были госпитализированы с подозрением на Covid-19.

"Динамика заболеваемости Covid-19 не способствует ослаблению или отмене карантинных мероприятий в регионе. Соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что не смягчать карантин Львовская ОГА распорядилась несмотря на то, что обстановка с коронавирусом там соответствует критериям Минздрава для снятия ряда ограничений.

К аналогичному решению пришли и в администрации Волынской области.

"На сегодня в Волынской области, к сожалению, показатели неутешительны. Инцидентность в области составляет 15,3 на 100 000. Этот показатель должен быть менее 12-ти. Так как один из необходимых факторов превышает норму, то мы не имеем права принимать решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - отметили представители ОГА.

Это означает, что в вышеуказанных регионах второй этап снятия карантина введен не будет. Тем временем в регионах, которые соответствуют критериям Минздрава, восстанавливается работа общественного транспорта, разрешаются религиозные мероприятия и работа отелей.

Напомним, что в Украине 11 областей и Киев не отвечают условиям Кабмина для ослабления карантинных ограничений с 22 мая.

Ранее мы писали о том, почему половина Украины не ослабила карантин 22 мая.