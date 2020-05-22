Известная украинская певица и композитор Ирина Билык сегодня потеряла маму, Анну Яковлевну. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в соцсети.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме .... и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по-своему... моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах", - написала Ирина Билык.

Многие подписчики певицы вспоминают о ее маме, как о добром и светлом человеке и выражают соболезнования.

Напомним, что в октябре 2019 года Ирина Билык пережила смерть отца - Николая Семеновича, который скончался в свой день рождения.

Также "Страна" писала о том, что в начале апреля во Львове умер отец Святослава Вакарчука.