Неизвестные в Харькове облили зеленкой главу городского отделения "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика во время того как он поддержал акцию медиков.

Об этом сообщает телеканал Zik.

Как отмечается, во время митинга сотрудников харьковского родильного дома, который собираются закрыть, неизвестный подошел к Лесику, облил его зеленкой и убежал.

По словам политика, власти хотят закрыть роддом в центре Харькова, делая это во время того, как люди находятся на карантине. Также Лесик отметил, что это ненормально, что врачи вынуждены требовать право на работу.

"Неужели это нормально, когда такие акции протеста происходят в центре города Харькова, когда медики просто вынуждены защищать свои права? А почему в зеленке? Потому, что наши политические оппоненты, кроме зеленки, ничего не могут", – заявил Андрей Лесик.

Тем временем медики, которые собрались на площади с требованием к власти не закрывать роддом, скандировали "Руководству – позор!".

Напомним, в Запорожье националисты заставили облиться зеленкой и поставили на колени 14-летнюю девочку.

Также мы писали, что в Харькове после суда по возвращению проспекту имени Жукова облили зеленкой чиновника.