Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Объявление об этом появилось на портале вакансий госслужбы в пятницу. Документы кандидатов принимают до 25 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Среди требования к кандидату - опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения не менее трех лет.

Такое требование, в частности, не дает возможности принимать участие в конкурсе представителям НСЗУ.

Кроме того, в числе требований - высшее образование не ниже магистра, общий стаж работы не менее семи лет, свободное владение украинским языком, владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английский и/или французский).

На днях стало известно, что министр здравоохранения Максим Степанов после собеседования не принял ни одной их трех кандидатур на пост главы Национальной службы здоровья Украины, которые оказались в финале конкурса, объявленного в начале января 2020 года.

Отметим, что НСЗУ - это орган, который создали в рамках медреформы в 2017 году. Он контролирует все выплаты в сфере здравоохранения, выбирает больницы, которые будут получать деньги от государства, и контролирует распределение более 100 миллиардов гривен в год на оплату услуг пациентов.

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