В числе погибших в Житомирской области военных были три сотрудника Национальной гвардии Украины. Всего были убиты семь человек.

Об этом заявили в пресс-службе Нацгвардии в пятницу, 22 мая.

"Сегодня, 22 мая, около 01:00 неподалеку от с. Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор водоема, по предварительной версии, во время конфликтной ситуации с отдыхающими выстрелами из ружья лишил жизни 7 человек. Среди погибших есть и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Среди погибших старший сержант Вульчин В. С., который служил по контракту в Бригаде быстрого реагирования, а также двое военнослужащих, которые служили по контракту в воинской части 3066: младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В. Все они находились в отпуске после длительного пребывания в районе ООС.

Как заявили в местной полиции, следствие установило, что мужчины приехали из Киева в Житомирскую область отдыхать в ночь с 20 на 21 мая. С арендатором они были знакомы раньше и поддерживали приятельские отношения. Однако впоследствии между ним и двумя отдыхающими возник конфликт, в результате которого арендатор достал оружие и убил своих оппонентов. Потом он направился к другой хижине, где спали остальные отдыхающие, и убил еще пять человек. Одному военному удалось сбежать и сообщить о происшествии в полицию.

"В настоящее время установлены личности погибших: это добровольцы, участники Антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет", - уточнили в полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие следственные меры. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств.

Напомним, как стало известно, перед убийством жертвы угрожали изнасиловать арендатора ставка. Также источники "Страны" сообщили подробности расстрела семи нацгвардейцев под Житомиром.

Позже появилась новая версия причин бойни под Житомиром, согласно которой конфликт начался из-за детей и Донбасса.