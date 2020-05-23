В Украине откроется метро в понедельник 25 мая. Оно действует в трех городах - Киеве, Харькове и Днепре.

Кабинет министров ранее разрешил открывать подземку. Но вчера Минздрав опубликовал список городов, которые не могут ослаблять карантин. В стоп-лист попал и Киев вместе с областью. А также Днепр.

То есть, по критериям Кабмина метро в этих городах открывать было нельзя. Исключение составил только Харьков.

Но вчера вечером ослабить карантин разрешили Днепру, а сегодня ситуация внезапно изменилась и для Киева: Минздрав после просьб Кличко увидел в столице изменение статистики к лучшему. Случилось это ровно в день пуска наземного транспорта. Одновременно столичная власть ввела в действие остальные меры по второму этапу выхода из карантина.

Как развивается ситуация с открытием столичного метро и подземок в других городах - разбиралась "Страна".

Метания с подземкой в Киеве

Киевское метро не работает больше двух месяцев. Первоначально его закрывали только до 3 апреля, а потом все откладывали и откладывали открытие из-за эпидситуации.

Две недели назад в Киеве ослабили карантинные меры в первый раз. Тысячи людей вышли на работу - в открывшиеся магазины, кафе, парикмахерские. Однако из-за отсутствия общественного транспорта Киев сковали многочасовые пробки. А для того транспорта, который работал по пропускам - очередь на некоторые маршруты сегодня составляла около 200 метров.

И вряд ли бы полный запуск наземного транспорта решил проблему. Киев без метро работать не может.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что нужно запускать подземку. И с 25 мая Кабмин это разрешил по всей Украине - правда, если населенный пункт или регион соответствуют критериям МОЗ.

Но когда вчера стало известно, что столица этот критерий нарушает, Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу транспорта в Киеве в порядке исключения. Обоснование у мэра было лаконичным и понятным для киевлян - "потому что наблюдается транспортный коллапс".

И министр здравоохранения Максим Степанов, который еще накануне говорил, что метро запускать нельзя, сегодня изменил мнение. Он опирался на статистику, по которой уже сегодня в Киеве все стало в пределах нормы.

Так, количество новых заболевших в столице за последние семь дней не превышает 12 на сто тысяч населения. Заполнено только 35% койко-мест, а тестов делается втрое больше нормы, установленной Минздравом.

Главным показателем был самый первый - число заболевших. Сейчас оно составляет 11,73 случая. То есть по верхней границе нормы.

Почему внезапно улучшилась статистика - в принципе понятно. 15 мая была вспышка коронавируса в дарницком интернате. Это значит, что 23 мая в семидневную статистику его уже не включали.

В итоге министр Степанов дал добро на работу киевского метрополитена с 25 мая.

Правила поведения в метро

В пресс-службе метро еще вчера сказали, что планируют обязать пассажиров выполнять следующие правила:

соблюдать дистанцию между собой в 1,5 метра в вагонах, на перронах, эскалаторах, возле касс,

носить маски и перчатки.

В метрополитене выразили надежду, что рассчитывают на помощь полиции - чтобы силовики контролировали соблюдение масочного режима пассажирами.

"Перчатки - рекомендуются, маски - обязательны. Контроль - полиция и охрана метро", - прокомментировала "Стране" заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Выступили с заявлением о работе подземки в Госпродпотребслужбе Киева. Там считают, что на станциях нужно проводить выборочный температурный скрининг. Продолжалась дискуссия относительно количества пассажиров. Одним из вариантов было ограничение их количества - не брать стоящих пассажиров, только сидящих.

Однако замглавы КГГА Валентин Мондриевский еще вчера отмел эти идеи как нереальные. И заявил, что дежурные по станции будут следить только за обязательным ношением масок.

Подтвердили это единственное требование чиновники КГГА и сегодня на брифинге, на котором заявили, что метро будут запускать с 25 мая.

Единственное, что кроме масок нужно будет знать пассажирам - это правила дистанции на перронах. Там уже нанесли специальную разметку, уверяют в метрополитене. Также закупили термометры и средства защиты для сотрудников подземки.

Еще одна мера, которую внедрят в метро сразу после возобновления работы - не будут продавать жетоны. Об этом дискуссии уже нет и в подземке утвердительно рассказали о таком решении.

Избавиться от жетонов в метро хотели давно. Просто эта мера совпала с выходом из карантина и будет работать как дополнительная мера безопасности от коронавируса - расчет на то, что в очереди за жетонами будет все меньше пассажиров.

Жетоны зеленого цвета в метро будут принимать в течение месяца (у кого они остались от предыдущих покупок). Но продавать перестанут. Вместо этого киевлянам и гостям города будет предложено воспользоваться электронным билетом.

Купить е-билет можно в Т-киосках, их в столице более трехсот. В основном они расположены на остановках общественного транспорта.

Оплатить проезд в метро на турникетах можно будет:

KyivSmartCard;

карточкой метро (до 31.03.2021);

бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;

мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

мобильным приложением KyivSmardСard;

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.

Сегодня КГГА опубликовала сводный набор правил, по которым будет функционировать метро с 25 мая:

1. Пассажиров пустят в метро только при наличии защитной маски.

2. Вагоны метрополитена будут дезинфицировать во время доставки поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.

3. Такие же дезинфекционные мероприятия каждые три часа будут осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно - перед открытием станций метро).

4. В метрополитене обеспечат санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания - должны проводить температурный скрининг.

5. Не должны пропускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания.

6. В подземке должны обеспечить расстоянии не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.

7. В случае скопления пассажиров - ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний.

8. Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, должно контролироваться состояние их здоровья. К работе не допускаются лица с признаками респираторного инфекционного заболевания и лица, нуждающиеся в самоизоляции.

Харьков пускает, Днепр под вопросом

Харьков еще вчера не попал в стоп-лист Минздрава, и там с понедельника возобновит работу метро. Сегодня ситуация не изменилась: в списке МОЗ Харьковская область по-прежнему отмечена "зеленым".

Впрочем, еще до решения чиновников из Киева об этом заявил Геннадий Кернес. Мэр Харькова с самого начала карантина был противником остановки подземки, не закрывал ее до последнего, из-за чего президент Владимир Зеленский даже грозил ему уголовной ответственностью.

В Днепре же обладминистрация заявила, что регион допущен до второго этапа смягчения карантина, хотя по показателю числа тестов он не дотягивал.

"Днепропетровщина не прошла только по одному из трех критериев - охват испытаниями людей за последнюю неделю. При этом эпидемическая ситуация в регионе стабильная. Провел переговоры с Минздравом и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. Уточнили методологию определения этого показателя, сделали перерасчет и устранили технические неточности. В результате региону позволили смягчить карантин", - заявил губернатор Александр Бондаренко.

То есть и метро в Днепре по идее заработает тоже. Однако точной даты открытия подземки пока нет. С 24 мая заработает только наземный транспорт, решила сегодня местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"О возобновлении работы метрополитена и других городских маршрутов будет сообщено позже", - говорится в решении комиссии, опубликованном на сайте городского совета.