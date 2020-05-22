58-летний Анатолий Захаренко, устроивший стрельбу по украинским военным в селе Новоселица под Житомиром, носил прозвища "Кацап" и "Русский", которыми его называли местные жители.

Об этом в пятницу, 22 мая, рассказал один из односельчан стрелка в комментарии изданию "КП" в Украине".

"Толика в селе звали "Кацап" или "Русский". Он примерно в 86-м году переехал из России. Устроился работать в колхоз водителем, потом работал при сельсовете трактористом - и до сегодня помогал пахать что-то, если кому-то надо было. А вообще был в последнее время безработным, жил на пенсию по инвалидности - у него были проблемы с сердцем. Наверное, и на рыбаках что-то зарабатывал, которых пускал ловить рыбу на свой пруд", - рассказал местный житель.

По его словам, Анатолий нашел в селе жену - Ольгу, у которой на тот момент уже был сын от превого брака. Спустя некоторое время в этом браке родился сын. В основном время с семьей мужчина не проводил - предпочитал подолгу оставаться на пруду.

"Он там жил - в вагончике у него был холодильник, плита, он там готовил еду. Было, где спать. Там были домики, беседки, баня для отдыхающих - все построено, подведен свет. На рыбалку пускал, денег лично с нас не брал. Позвоним: "Дядя Толя, можно?", всегда отвечал: "Приезжайте, без проблем". Деньги никогда не требовал. С городских, может, и брал, но меньше, чем остальные", - добавил односельчанин Анатолия.

Также местные жители рассказали, что ничего подозрительного за стрелком ранее не замечали и опасений он не вызывал. "Нормальный дядька, никаких замашек у него не было", - рассказали они.

Напомним, утром 22 мая замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что компания киевлян отдыхала вместе с арендатором пруда. Позже они выпили, шестеро мужчин отправились спать. А потом, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, арендатор водоема начал расстреливать гостей". Выжить удалось только одному мужчине, он убежал и вызвал полицию.

Как удалось выяснить "Стране", конфликт между мужчинами произошел после того, как один из погибших угрожал "изнасиловать" арендатора ставка Захаренко в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. А после этого еще и напал на Захаренко с ножом.

В свою очередь супруга Анатолия утверждает, что причиной инцидента стал конфликт из-за войны на Донбассе. Погибшие якобы пристыдили жителя села Новоселица за то, что тот не пустил своих детей служить в армии.