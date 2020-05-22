Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ослабить особый режим въезда и выезда в Черновицкой области, в которой находится наибольшее количество зараженных коронавирусом.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Проезд частного транспорта и межобластное сообщение восстановлены. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным на сегодгня в Украине зафиксировано 20 148 заболеваний Covid-19, из них на Буковине – 2 905, что является наибольшим показателем среди всех областей.

Как сообщалось, сегодня Киеву Минздрав не разрешил ослаблять карантин. Однако мэр Кличко просит сделать исключение.