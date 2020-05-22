Двое украинцев, чьи тела были найдены на Бали в конце апреля, могли умереть в результате отравления. В их крови были найдены следы метанола и этанола.

Об этом в пятницу, 22 мая, рассказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".

"Исходя из результатов проведенных анализов, в крови умерших было обнаружено содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления украинцев", - сказал работник дипмиссии.

По его словам, следователи острова Бали повторно осмотрели место, где были обнаружены тела, и нашли дополнительные вещественные доказательства, которые отправили на экспертизу.

"Для окончательного подтверждения причин смерти граждан Украины 18 мая провели аутопсию тел умерших, результаты которой будут сообщены дополнительно", - добавил Погорельцев.

На данный момент украинский МИД и посольство Украины в Индонезии обсуждают репатриацию украинцев. "Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии", - отметил дипломат.

Напомним, что ранее у умерших подозревали коронавирусную болезнь.

Однако позже стало известно, что Covid-19 у них не подтвердился. В свою очередь правоохранительные органы Индонезии возбудили уголовное дело по факту смерти украинцев.