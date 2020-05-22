Из Пакистана, где сегодня потерпел крушение пассажирский самолет с 107 людьми на борту, приходит противоречивая информация о жертвах крушения. Местная газета Dооn заявила о выживших в авиакатастрофе. А в соцсетях распространяют фото якобы одного из спасенных. Утверждают, что это президент банка "Пенджаба" Зафар Масуд, который действительно был в списках пассажиров.

А позже в соцсетях даже появились кадры его спасения.

Однако ранее мэр Карачи Васим Ахтар заявил о гибели всех находившихся на борту 107 человек.

Напомним, пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился сегодня утром в Пакистане возле аэропорта Карачи, упав прямо на жилые дома. Он следовал по маршруту из Карачи в Лахор. Причиной крушения мог стать отказ двигателей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Казахстане рухнул истребитель МиГ-31, эксперты рассматривают три версии крушения.

Также мы сообщали, что родные погибших при крушении МН17 подали суду 84 заявления с требованием денежной компенсации.