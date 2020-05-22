Полиция задержала троих мужчин, которые пытались вывезти из Чернобыльской зоны 60 кг лосиных рогов, чтобы их продать. Но вывозить любые объекты за пределы зоны ЧАЭС без разрешения запрещено.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Задержанные - жители Киевской области. Их задержали в районе пгт Полесское. Вывезти рога им не удалось, в итоге "украшения" сохатых изъяли правоохранители.

В полиции напоминают, что, в соответствии с законом, перемещение любых объектов за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного отселения без специального разрешения или проведения дозиметрического контроля запрещено.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационноой безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, мы публиковали фото лосихи с детенышем на дороге в зоне отчуждения ЧАЭС.