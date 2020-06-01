В первый месяц лета в огородах и садах активно активно продолжаются работы. Многие украинцы отталкиваются от посевного лунного календаря, поэтому мы предлагаем его вниманию читателей ниже.

Например, в первых числах июня Звезды рекомендуют посев бобовых и мяты, с которой потом можно варить вкусный чай. С 6 июня можно собирать первый урожай картофеля, а 19 июня - высаживать вторую партию - уже для заготовки на зиму. С 9 по 11 число можно заняться прополкой, окучиванием и культивацией. 23-25 числа - собирать семена.

Дополнительно мы опубликовали материал - Лунный календарь на июнь 2020. В нем мы рассказываем о двух уникальных затмениях, магнитных бурях, благоприятных и неблагоприятных днях первого месяца лета с точки зрения астрологии.