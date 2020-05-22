Жена Анатолия Захаренко, который в ночь на пятницу застрелил семерых военных в Житомирской области, рассказала, что причиной такого поступка стал конфликт из-за войны на Донбассе. Погибшие якобы пристыдили жителя села Новоселица за то, что тот не пустил своих детей служить в армии.

Об этом супруга преступника заявила в комментарии изданию "Сегодня" в пятницу, 22 мая.

Так, стало известно, что жертвами 58-летнего Захаренко стали его друзья АТОшники и активисты, с которыми он встречался уже не в первый раз.

"Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Супруг успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - поделилась жена стрелка.

Напомним, утром 22 мая замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что компания киевлян отдыхала вместе с арендатором пруда. Позже они выпили, шестеро мужчин отправились спать. А потом, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, арендатор водоема начал расстреливать гостей". Выжить удалось только одному мужчине, он убежал и вызвал полицию.

Как удалось выяснить "Стране", конфликт между мужчинами произошел после того, как один из погибших обвинил арендатора ставка Анатолия Захаренко в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. А после этого еще и напал на Захаренко с ножом.

Кроме того, брат подозреваемого в массовом расстреле под Житомиром рассказал о найденном у убитых военных арсенале оружия.

Стоит отметить, что "Страна" подробно разбиралась, как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии.