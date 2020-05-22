Президент Владимир Зеленский заявил, что 5 миллиардов долларов кредита, который Украина должна получить в рамках предварительно согласованной с МВФ программой stand-by, направят в государственный бюджет и на сохранение платежного баланса.

Об этом Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский сообщил собеседнику о согласовании с МВФ новой программы stand-by в размере 5 миллиардов долларов.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - сказал Зеленский.

Кроме того, в рамках телефонного разговора 22 мая президент Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил Зеленского за заробитчан, которых Украина отправила туда на сбор урожая.

Напомним, послы G7 похвалили власти Украины за новую программу с МВФ.