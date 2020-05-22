В пятницу, 22 мая войска противника на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Старогнативка. В результате один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставлено в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь. Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минобороны Украины, за минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов погиб один военнослужащий, двое воинов получили ранения и еще пятеро — боевые травмирования.

"Так, вчера, 21 мая, на линии боевого столкновения, вооруженные формирования РФ осуществили 7 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил. Наши защитники достойно подавляли вражескую вооруженную активность, адекватно применяя в ответ дежурные огневые средства: гранатометы и стрелковое вооружение", - говорится в сообщении.

На других участках обороны, в районах н.п. Богдановка, Старогнативка, Авдеевка, Павлополь и Широкине противник начинал обстрелы преимущественно из гранатометов различных систем, а также стрелкового вооружения.

Кроме того, сообщается, что с начала текущих суток, 22 мая, противник повысил свою вооруженную активность. По имеющейся по состоянию на 12.00 уже восемь раз нарушался режим тишины на линии боевого столкновения. Все обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" Объединенных сил.

С 05.20 утра противник вел огонь от Петровского по Богдановке, применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В это же время от пгт Пантелеймоновка противник вел прицельный обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по украинским солдатам в Верхнеторецком.

Кроме того, были зафиксировали разрывы вражеских мин калибра 82 мм в районе Богдановки. Дважды сегодня применялись беспилотники для сброса выстрелов ВОГ-17. Это произошло после 08.15 в районе Богдановки, и после 10.15 вблизи Старогнатовки.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, подавляя вооруженную активность оккупантов из стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

В свою очередь в так называемой "Народной милиции ДНР" заявили, что ее подразделения подавили огневые точки украинской армии, с которых утром 22 мая наносились удары по предместьям Ясиноватой.

Об этом сообщили в "Донецком агентстве новостей".

В "Народной милиции" утверждают, что ВСУ обстреляли из артиллерии поселок Верхнеторецкое Нижнее к северу от Ясиноватой, в результате чего были повреждены две постройки, линия электропередачи и газопровод.

"Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены", — заявили в ведомстве.

Кроме того в "ДНР" утверждают, что ВСУ потеряли трех военнослужащих убитыми, четырех ранеными и два миномета.

Напомним, на этой неделе на Донбассе произошло обострение, а в "ДНР" и "ЛНР" привели войска в полную боеготовность.

Ранее "Страна" разбиралась, почему "ДНР" и "ЛНР" заговорили о войне и привели войска в боеготовность.