Спотовая цена на газ в Европе, куда ресурс в скором времени планируется доставлять по трубопроводу "Сила Сибири-2", приблизилась к котировкам ресурса "на скважине" в РФ в результате падения на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF).

Об в пятницу, 22 мая, информирует "Интерфакс".

Сообщается, что рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100 за тысячу кубометров. В эту цену закладываются следующие издержки: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспорт по России, минимум $20 - транспорт до целевым рынкам Европы - итого свыше $70. К этой цене также необходимо добавить 30%-ую таможенную пошлину.

Так, в наиболее приближенном к России газовом узле, хабе в австрийском Баумгартене, цена ресурса на данный момент составляет $53 за тысячу кубометров. Суточное падение достигло $10.

В свою очередь эксперты "ВТБ Капитал" отметили, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".

"Мы считаем, что такая низкая цена на газ не может держаться долго и, скорее, обусловлена какими-то временными техническими нюансами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности найти (или платить слишком дорогую цену за) хранение. Кроме того, игроки рынка СПГ (сжиженный природный газ - Ред.) помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления. Поэтому партии СПГ, которые подходят к Европе, проще продать по любой цене, чем нести дополнительные расходы", - заявили аналитики.

В условиях падения глобального спроса из-за коронавируса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок охлажденного голубого топлива на терминалы ЕС в мае имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года). За 20 дней мая рост поставок на терминалы Бельгии увеличился на 84%, Франции - на 29%.

Напомним, что недавно "Газпром" приступил к созданию проекта нового газопровода "Сила Сибири - 2". Он должен соединить газотранспортные инфраструктуры Запада и Востока России, а также газифицировать Восточную Сибирь.

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