Если Евросоюз не выпустит бессрочные облигации, чтобы помочь более слабым членам, то в результате пандемии коронавируса ЕС может просто распасться.Такое заявление сделал 89-летний миллиардер Джордж Сорос.

Его слова передает агентство Reuters.

По его словам, экономика еврозоны будет терпеть убытки от коронавируса "дольше, чем большинство людей думают", а надежную вакцину будет трудно разработать из-за быстрой эволюции вируса.

По мнению Сороса, Европейскому союзу помогут выжить бессрочные облигации, используемые британцами для финансирования войн против Наполеона.

"Если ЕС не сможет рассмотреть этот вариант сейчас, то он, возможно, не сможет пережить вызовы, с которыми он в настоящее время сталкивается. Это не теоретическая возможность, а трагическая реальность", - сказал Сорос.

По его словам, бессрочные облигации облегчат бюджетный кризис для всего блока.

Напомним, совсем недавно Джордж Сорос уже предвещал возможный распад Евросоюза из-за коронавируса. Его заявление последовало сразу после того, как Конституционный суд Германии признал незаконной скупку гособлигаций стран ЕС Европейским Центральным Банком. По мнению миллиардера, другие страны теперь также могут поставить под сомнения верховенство европейского права.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что он не "соросенок" и влияние Сороса не ощущает.