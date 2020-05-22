Половина Украины не готова к смягчению карантина. Фото: "Страна"

В Украине 11 областей и Киев не отвечают условиям Кабмина для ослабления карантинных ограничений с 22 мая. Всего таких критерия три, при несоблюдении одного из них регион вносится в перечень таких, которые пока не могут начать выход из карантина. 

Об этом свидетельствует инфографика, обнародованная пресс-службой Кабмина в Facebook.

Кабмин установил три условия для смягчения карантина в регионах:

  • Инцидентность: общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 000 населения должно быть меньше 12.
  • Загруженность коек: в учреждениях здравоохранения, принимающих пациентов с Covid-19, должно быть занято менее 50% мест.
  • Среднее число ПЦР-тестов: на 100 000 населения показатель должен быть не менее 12 в течение последних 7 дней. 

При этом если хотя бы один из показателей в регионе не соответствуют установленным правительством условиям, карантин в области ослаблять не должны. 

Например, в Киеве на сегодня среднее число тестов на 100 тысяч населения составляет 44,77, а в больницах загружено только 36,12% мест. Однако в течение семи дней число случаев Covid-19 на 100 тысяч населения составляет 15,6 (причиной этому называют вспышку в интернате для девочек).

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что это связано со вспышкой коронавируса в Дарницком интернате для девочек, и попросил правительство сделать для столицы исключение, разрешив открыть магазины и запустив общественный транспорт. Окончательное решение, как мы уже писали, обещают принять завтра. 

А в Луганской области, где по состоянию на утро 22 мая официально зафиксировано всего лишь 43 случая коронавируса (самый низкий показатель по Украине), охват ПЦР-тестами составляет всего 2,23 - поэтому регион также признали не готовым к снятию ограничений с 22 мая. При этом показатель инцидентности составил всего 0,05, а загруженность больниц - 3,6%. 

В целом по состоянию на утро 22 мая, по информации Минздрава, не готовы продолжать выход из карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также Киев.

Показатели по регионам выглядят так:

Готовность к выходу областей из карантина. Инфографика Кабмина

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, почему половина Украины не ослабила карантин 22 мая.

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